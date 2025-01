«C'è un'evidente incapacità politica del ministro Salvini, che andrebbe sostituito, rispetto alla quale il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è muta, sorda e complice». È quanto afferma il senatore del Pd Nicola Irto che annuncia di essere il primo firmatario di un'interrogazione indirizzata al ministro dei Trasporti, «chiamato a intervenire - precisa - di fronte a un'emergenza nazionale che va avanti da troppo tempo, che non ha trovato risposte efficaci da parte del governo e che si è perfino aggravata».

«Ancora una volta, il trasporto ferroviario - aggiunge il senatore e segretario regionale del Pd in Calabria - risente di un'improvvisazione politica senza precedenti nella storia repubblicana. L'Italia è di nuovo spaccata in due, i viaggiatori sono costretti a subire ritardi spaventosi dei treni e addirittura la cancellazione di corse come nulla fosse. L'aspetto più grave e imbarazzante è la faccia tosta con cui il governo nega il problema, che finora non ha voluto affrontare».

«Il Sud, a partire dalla Calabria - prosegue Irto - è già fortemente penalizzato dal mancato ammodernamento infrastrutturale e dalla mancanza dell'Alta velocità ferroviaria fra Salerno e Reggio Calabria. Sui servizi essenziali, i calabresi e gli altri cittadini del Mezzogiorno pagano un prezzo altissimo a causa dell'inadeguatezza di questo governo, cinico e baro».