Ferrovie dello Stato fa sapere che su alcuni tratti della linea tirrenica cosentina il forte vento ha causato la presenza sulla linea ferroviaria di oggetti metallici esterni alla ferrovia. Inoltre, in alcune zone le forti piogge non consentono una regolare circolazione dei treni. In corso l’intervento di ripristino della linea da parte dei tecnici di Rfi, al lavoro anche i vigili del fuoco. Al momento non è possibile attivare dei collegamenti con autobus per l'interruzione anche della viabilità stradale.