Raffiche di vento fino a 50 chilometri orari stanno provocando danni e disagi sul Tirreno cosentino. Il maltempo non ha solo mandato in tilt la circolazione ferroviaria, altre criticità si segnalano infatti anche lungo la viabilità cittadina.

Danni a Paola, ordinanza straordinaria del sindaco

A Paola, nella notte, un pino si è abbattuto sulla scalinata dell'ingresso all'ospedale San Francesco. Nessuna persona è rimasta ferita. Altri alberi sono caduti lungo le vie del paese. «Questi sono giorni segnati da eventi meteorologici senza precedenti. Alberi secolari distrutti, piogge torrenziali e fiumi straripanti stanno mettendo a dura prova il nostro territorio e le nostre comunità. È comprensibile che ci sia preoccupazione e disorientamento, ma in momenti come questi è fondamentale restare uniti», scrive il sindaco Giovanni Politano sui social.

Il primo cittadino ha a tal proposito firmato un’ordinanza straordinaria che prevede: la chiusura di attività commerciali e mercati all’aperto, eccetto farmacie e negozi di beni di prima necessità; chiusura degli uffici pubblici, fatta eccezione per i servizi essenziali; sospensione di tutte le attività sportive, sia in strutture pubbliche che private; limitazione degli spostamenti, consentiti solo per casi strettamente necessari; verifica della sicurezza nei cantieri edili, con controllo degli ancoraggi e delle strutture temporanee.

Chiuso un tratto della statale 18

Anas ha disposto una nuova chiusura del traffico sulla statale 18 Tirrena Inferiore a San Nicola Arcella, in corrispondenza del ponte su località Canal Grande. Le deviazioni sono segnalate sul luogo. In diversi comuni del territorio si sono registrate cadute di alberi a causa del vento e, in alcuni casi, è stato necessario l'intervento di operai comunali per rimuovere esemplari resi pericolanti.

Anche a Santa Maria del Cedro, sull'Alto Tirreno cosentino, si sono verificate cadute di piante per gli stessi motivi. In molti dei comuni del territorio, già ieri i sindaci hanno prorogato le ordinanze di chiusura delle scuole emesse il giorno precedente.