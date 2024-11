La deputata ringrazia gli altri neo eletti e ribadisce: «Ci avevano sottratto oltre cinquemila voti, grande lavoro di squadra per ristabilire la verità»

«Un grande in bocca al lupo a Roberto Occhiuto, Maria Tripodi, Francesco Cannizzaro, Giuseppe Mangialavori, Marco Siclari. Con la proclamazione degli eletti è composta ufficialmente la delegazione calabrese di Forza Italia in Parlamento. Un ringraziamento particolare a Sergio Torromino, Domenico Giannetta, Fulvia Michela Caligiuri, Tonino Daffinà, Valeria Fedele, Andrea Gentile, Paolo Naccarato, Emanuela Altilia, Mimmo Tallini, Piero Aiello». Così Jole Santelli a commento della proclamazione ufficiale degli eletti da parte della Corte d’Appello di Catanzaro.

Premiato il lavoro di squadra

«Abbiamo fatto una campagna elettorale dura ed intensa con un forte senso di squadra. Squadra che si è mobilitata subito quando si è trattato di produrre la documentazione relativa a dimostrare la forte penalizzazione che i primi conteggi della Corte d’Appello avevano inflitto a FI soprattutto alla Camera. Attraverso il minuzioso lavoro di verifica è stato possibile evidenziare il grave danno che era stato inflitto a Fi e che la mera trascrizione dei dati dalla Corte d’Appello alla Cassazione, per errore, aveva sottratto a Forza Italia ben 5074 voti. Ringrazio per questo lavoro Francesco Cannizzaro, Domenico Tallini, Domenico Giannetta, Giuseppe Mangialavori, Roberto Occhiuto, Leone Francesco, Vincenzo Massimo Pezzuto, Guido Spadafora, Umberto Giardino, Giuseppe Spinelli ed un particolare ringraziamento all’avvocato Sabrina Rondinelli, responsabile giustizia FI Calabria per il suo prezioso contributo. Abbiamo evitato che Forza Italia subisse una beffa, abbiamo difeso la volontà degli elettori, abbiamo vinto una battaglia di verità e legalità. Ora Tutti insieme a difendere i valori di Forza Italia e gli interessi della Calabria».

