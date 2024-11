La Corte dei Conti avrebbe avviato un procedimento per presunto danno erariale a carico del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, di alcuni componenti della sua giunta con specifiche deleghe al bilancio, del segretario comunale e di non meglio specificati dirigenti del dipartimento economico finanziario, in relazione al conferimento degli incarichi di staff e per l’assunzione di dirigenti esterni contrattualizzati. Ne danno notizia in una nota il capogruppo del Pd Damiano Covelli e il capogruppo de La Grande Cosenza Enrico Morcavallo che, per conoscere maggiori dettagli sulla vicenda, hanno formalmente depositato al protocollo di Palazzo dei Bruzi, una richiesta di accesso agli atti.

«Già nel 2016, appena eletti consiglieri comunali – scrivono in una nota congiunta - avevamo scritto in materia alla Corte dei Conti di Catanzaro, per metterla a conoscenza e porre fine agli eccessi di spesa di denaro pubblico, posti in essere dall'amministrazione comunale a guida Occhiuto. Se quanto paventato dovesse essere confermato dalle carte, ci troveremmo davanti ad un gravissimo sperpero di soldi pubblici con ripercussioni sul bilancio comunale e per le tasche dei cosentini».