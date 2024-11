'Non è stato semplicissimo ma alla fine ha avuto ragione Jole Santelli'

Così Vincenzo Trotta, vice-coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, sulla designazione del coordinamento provinciale di Forza Italia a Cosenza. "La scelta di organizzare i coordinamenti in una visione collegiale - dichiara Trotta - si avvicina di più a quella che poi è la struttura delle più importanti competizioni elettorali e soprattutto, vista la grandezza della Provincia di Cosenza, va nell'ottica di coprire il più radicatamente possibile i tanti territori del comprensorio, in vista delle prossime amministrative.

Una squadra in cui sono mixati esperienza e voglia di fare, e valorizzate figure giovani, dal consigliere regionale Graziano, al presidente del consiglio comunale di Cosenza Luca Morrone fino al coordinatore regionale dei giovani Luigi De Rose, che vanta nonostante la sua giovane età una militanza decennale nel partito.

La sua nomina è un riconoscimento per tutti noi, che continueremo adesso con rinnovato impegno a proporre la nostra idea di politica e di partito. Complimenti anche a Carmelo Salerno, che guiderà la città bruzia. Sono certo che alle polemiche degli ultimi giorni si sostituiranno unitarietà d'intenti e voglia di lavorare per un partito che è, e non può non essere, il faro dei moderati e del centro-destra locale e nazionale e che ci vedrà in campo per importanti sfide alle prossime amministrative, in grandi centri come Cosenza o Rossano, in cui bisognerà mettere in campo tutte gli sforzi possibili per riconfermare la fiducia dei cittadini.

Ai nuovi coordinatori, pertanto, vanno gli auguri di buon lavoro."