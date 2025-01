«Ripristinare la fiducia» nell'America. È questo il tema del discorso inaugurale del presidente eletto Donald Trump, secondo quanto riferito alla Cnn da un funzionario della Casa Bianca. «Torno alla presidenza fiducioso e ottimista che siamo all'inizio di una nuova entusiasmante era di successo nazionale. Una marea di cambiamenti sta travolgendo il Paese», dirà Trump, secondo un estratto delle osservazioni preparate, nel corso della cerimonia di insediamento alla Casa Bianca, prevista alle 12.00 locali, le 18 italiane.

«Oggi firmerò una serie di ordini esecutivi storici. Con queste azioni, inizieremo la completa restaurazione dell'America e la rivoluzione del buon senso».

«Il mio messaggio agli americani oggi è che è tempo di agire ancora una volta con coraggio, vigore e la vitalità della più grande civiltà della storia».

Vance arriva alla Casa Bianca. Ad attenderlo Kamala Harris

Jd Vance è arrivato alla Casa Bianca per il primo avvicendamento con Kamala Harris che lo attende all'ingresso con il marito Doug Emhoff.

Trump e Melania partecipano alla funzione a John's Episcopal Church

Il presidente eletto Donald Trump e la futura first lady Melania Trump partecipano a una funzione religiosa presso la St. John's Episcopal Church vicino alla Casa Bianca, insieme al Vicepresidente eletto JD Vance e a sua moglie Usha Vance.

La tradizione di partecipare a una funzione religiosa nel giorno dell'inaugurazione è iniziata con Franklin D. Roosevelt nel 1933. La funzione si è tenuta più spesso alla St. John's Episcopal Church, vicino alla Casa Bianca, ma nel 2021 il Presidente Joe Biden ha partecipato alla St. Matthew's Cathedral.

Alla funzione sono presenti anche Mark Zuckerberg, CEO di Meta, Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Tim Cook, CEO di Apple.

Meloni: «Qui per rilanciare asse Italia - Usa»

«Penso sia molto, molto importante per una nazione come l'Italia, che ha rapporti estremamente solidi con gli Stati Uniti, dare una testimonianza della volontà di continuare e semmai rafforzare quella relazione, in un tempo nel quale le sfide sono globali e interconnesse. Il senso è sicuramente questo». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sul significato del suo viaggio a Washington per assistere all'inaugurazione della presidenza di Donald Trump.

Il messaggio di Putin

Vladimir Putin saluta l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca e nel giorno dell'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, in programma oggi, ribadisce la disponibilità della Russia al dialogo con la nuova amministrazione americana sulla guerra in Ucraina, rende noto l'agenzia Tass.

I magnati del tech attesi alla cerimonia

Alla cerimonia di inaugurazione sono attesi i magnati della tecnologia Mark Zuckerberg, Shou Chew ed Elon Musk.

Biden ha concesso la grazia a Fauci e Milley

Il presidente Joe Biden ha concesso la grazia al generale Mark Milley, al dottor Anthony Fauci e ai membri del Congresso che hanno fatto parte della commissione d'inchiesta del 6 gennaio.

La grazia, che giunge nelle ultime ore della sua presidenza, arriva dopo che il presidente eletto Donald Trump ha giurato punizioni per coloro che considera contrari alla sua prima presidenza.

«La nostra nazione si affida ogni giorno a funzionari pubblici dedicati e altruisti. Sono la linfa vitale della nostra democrazia», ha scritto in un comunicato. «Eppure, in modo allarmante, i funzionari pubblici sono stati sottoposti a continue minacce e intimidazioni per aver adempiuto fedelmente ai loro doveri», ha proseguito.

Si è affrettato a sottolineare che la grazia non denota colpevolezza. «L'emissione di questi indulti non deve essere scambiata come un riconoscimento del fatto che un individuo abbia commesso un illecito, né l'accettazione deve essere fraintesa come un'ammissione di colpevolezza per un reato. La nostra nazione ha un debito di gratitudine nei confronti di questi funzionari pubblici per il loro instancabile impegno verso il nostro Paese», ha scritto.

Fox: «Oggi parlerà di "nuova era di successo Usa"»

