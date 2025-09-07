Il parlamentare del M5s dopo le accuse del presidente dimissionario ospite a Perfidia: «Ormai è scollato dalla realtà, parla a casaccio e questo attacco gratuito lo conferma»

«Desidero esprimere la mia solidarietà ai giornalisti di LaC News 24 e al loro direttore Franco Laratta, accusati da Roberto Occhiuto, durante la trasmissione Perfidia, di diffondere fake news». A dichiararlo, in una nota, il deputato del M5s Riccardo Tucci.



«Il forzista, da buon berlusconiano, non sopporta la stampa libera, quella che non si piega e non risponde ai suoi desiderata. Non sopporta il fatto che in Calabria ci siano professionisti pieni di dignità e con la schiena dritta. Non sopporta il pensiero libero. I giornalisti buoni, per lui, sono quelli che annuiscono bonari alla sua propaganda e non fanno mai la "seconda domanda"», aggiunge.

E conclude: «Occhiuto è in piena sindrome di Hubris, è scollato dalla realtà e non ha più il polso della situazione, parla a casaccio dimenandosi scompostamente e l'attacco gratuito alla stampa ne è la conferma».