L’europarlamentare, presidente della Delegazione del Parlamento europeo per le Relazioni con i Paesi dell’Asia Centrale (Dcas): «L’approfondimento di queste relazioni si inserisce in un dialogo bilaterale e multilaterale che intendo proseguire e rafforzare durante la prossima visita della delegazione in Kazakhstan, prevista in autunno»

«Prendo atto delle recenti dichiarazioni del presidente della Repubblica del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, rese nel corso del bilaterale con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, in cui è stata richiamata la necessità di sospendere le ostilità in Ucraina e di tornare al tavolo delle trattative, riprendendo il dialogo avviato a Istanbul nel 2022 per la soluzione del conflitto. Accolgo con interesse ogni iniziativa che indichi la volontà di lavorare per una de-escalation e per soluzioni negoziate che possano porre fine alla guerra in corso». Lo afferma l’europarlamentare Giusi Princi, Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per le Relazioni con i Paesi dell’Asia Centrale (Dcas).

«L'impegno dell'Unione Europea a sostegno dell'Ucraina - prosegue - è stato e resta un pilastro inamovibile del lavoro della Delegazione che ho l’onore di presiedere nel dialogo con il Kazakhstan, che rappresenta un partner privilegiato dell'UE in Asia Centrale nel perseguimento dell'autonomia strategica e nella promozione della pace e della sicurezza in Europa.

L’approfondimento di queste relazioni - aggiunge - si inserisce in un dialogo bilaterale e multilaterale che intendo proseguire e rafforzare durante la prossima visita della delegazione in Kazakhstan, prevista in autunno. Sarà un’occasione - conclude - per rinnovare la nostra disponibilità al confronto costruttivo e alla cooperazione per la ricerca di soluzioni pacifiche e durature al conflitto in Ucraina».