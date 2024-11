E rispondendo a Gianfranco Leone: “Fa finta di non aver compreso il senso della nota del Coordinamento regionale Forza Italia”

Riportiamo la nota delCoordinamento regionale Forza Italia rappresentato da Jole Santelli.

“Leggiamo che Gianfranco Leone, fa finta di non aver compreso il senso della nota del Coordinamento regionale di FI. Ribadiamo che non parteciperemo in Consiglio Regionale alle sfida del trasformismo, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare al braccio di ferro del potere regionale. Ci comporteremo con correttezza istituzionale e medesima correttezza chiediamo alla maggioranza.

!banner!





Se è chiamata arroganza il pretendere semplicemente il rispetto delle regole istituzionali bene, allora questa è l'unica sfida che accettiamo. Fi è interessata agli elettori ed ai calabresi ed a questi non interessano i giochi di potere e poltrone, ne sono anzi ampiamente disgustati. La nostra vittoria è giocare in modo pulito, questo è a nostro parere l'unico modo di far politica che oggi è accettato dai cittadini”.