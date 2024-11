Una vittoria contro il Partito democratico di Oliverio

Il Partito Democratico esce sconfitto anche a Crotone dove il neo sindaco Ugo Pugliese effettua un sorpasso a sorpresa lasciando indietro la candidata Rosanna Barbieri. Il neo sindaco a caldo ha commentato il risultato puntando il dito contro quelli che ha definito non meglio definiti accordi strani.

"Sono felicissimo ha detto Pugliese nel corso dei festeggiamenti - per essere riusciti finalmente a conquistare questa città dopo dieci anni di malgoverno. Adesso ci toccherà ben governare. Non ci aspettavamo un risultato così schiacciante. Sapevamo di aver lavorato bene con i cittadini e non con accordi strani che hanno penalizzato chi ha tentati di fare questi giochetti. Dobbiamo rilanciare questa città e risolvere immediatamente il problema della fogne, la pulizie della città , affrontare la questione dello stadio , dell’aeroporto ecc.. ci metteremo a lavorare immediatamente. Garantisco che i crotonesi finalmente vivranno cinque anni di libertà".

Pugliese ha vinto alla guida di una coalizione di centrosinistra composta da cinque liste: Crotone in Rete, Laboratorio Crotone, Araba Fenice, i Demokratici, Popolari per Crotone. Ha ottenuto 12.860 voti, circa il 59,27% battendo al ballottaggio Rosanna Barbieri la candidata sostenuta tra gli altri anche dal Partito Democratico che si è fermata a , al 40,73%. Pugliese è riuscito a ribaltare il risultato del primo turno che aveva visto la Barbieri al 29% mentre la sua coalizione aveva raggiunto circa il 25%.

Sonia Rocca