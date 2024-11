Un ultimo dibattito cruciale prima delle elezioni di sabato e domenica prossimi dello Speciale Vibo Valens. Oggi a Dentro la Notizia il confronto tra i 4 candidati a sindaco di Vibo Valentia: Roberto Cosentino (Centrodestra), Francesco Muzzopappa (Coalizione di centro), Enzo Romeo (Centrosinistra), Marcella Murabito (Prc). In studio con il conduttore Pier Paolo Cambareri ci saranno il direttore di LaC News24 Alessandro Russo e il direttore di Noi di Calabria Nicola Lopreiato. Appuntamento alle 14.30 su LaC Tv.

Dove vedere la puntata

