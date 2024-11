Un momento di riflessione voluto dalle tre sigle che in questi giorni porterà ad altre iniziative pubbliche

Un momento di riflessione non solo per il Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, ma anche sul dibattito nazionale creatosi dopo i fatti di Macerata, ovvero del raid razzista commesso da Luca Traini che ha portato al ferimento di 6 persone africane. E' quello che hanno voluto organizzare congiuntamente la Cgil, l'Anpi e l'Arci di Crotone, che hanno voluto lanciare anche una raccolta firme contro ogni tipo di fascismo. A questo saranno organizzate altre iniziative, che partiranno proprio in questi giorni, in piazza per gridare un secco no a tutti i tipi di fascismi.

«Crediamo – ha dichiarato il segretario generale della Cgil di Crotone Raffaele Falbo – che tutto quello che sta accadendo in queste ore non è possibile, anche perchè alcune parole sono riportate nella Costituzione, e dunque non possiamo sottovalutare questa brutta pagina di discussione politica che, mai ci saremmo aspettati, caratterizzasse una campagna elettorale soprattutto nel nostro Paese».



«Assistiamo da troppi anni in Italia a fenomeni fascisti – ha dichiarato il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Giancarlo Sitra – come xenofobia, razzismo, violenza. Noi siamo molto preoccupati per la tenuta della democrazia, a fronte di questi fenomeni che insorgono continuamente».