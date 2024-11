Tra i dati significativi di questa tornata elettorale universitaria vi è l'elezione nel consiglio di amministrazione di due giovani entrambi della provincia di Vibo Valentia.

RENDE (CS) - Mancano ancora le comunicazioni ufficiali ma i risultati delle elezioni studentesche svolte all'Università della Calabria, sono praticamente tutti delineati.



La lista Rinnovamento è Futuro ha incassato il maggior numero di consensi, eleggendo un rappresentante nel consiglio di amministrazione, Domenico Tulino, due rappresentanti al Senato Accademico, Michele Leonetti e Nicola Caruso, e un rappresentante, Bruno Sanija, nel Comitato per lo sport universitario. Buona performance anche per la lista UnIdea che ha eletto Diego Mazzitelli in qualità di componente del Consiglio di amministrazione dell'ateneo di Arcavacata.



Eletto anche un rappresentante al Senato Accademico, Gerardo Nicoletti, e al Cus, Giulio Curcio Terremoto, noto anche per aver conquistato nel tiro a volo, specialità skeet, una medaglia d'oro a Salsomaggiore, negli ultimi campionati nazionali universitari. Un quarto seggio al Senato Accademico dovrebbe essere assegnato a Davide Provenzano, esponente della lista Athena. Si attende però l'ufficialità poiché vi sono ancora da valutare alcune schede contestate che potrebbero cambiare questo risultato.



Tra i dati significativi di questa tornata elettorale universitaria vi è l'elezione nel consiglio di amministrazione di due giovani entrambi della provincia di Vibo Valentia.



Infine da registrare l'esito delle votazioni per eleggere un rappresentante in seno al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU). L'unico candidato dell'Università della Calabria, Antonio Cannistrà, ha ottenuto oltre 3.300 preferenze, un buon risultato non sufficiente però a consentirgli di accedere all'importante organismo.