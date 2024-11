Sono in corso nei seggi allestiti all'interno dell'Aula Magna dell'Università della Calabria, le votazioni per eleggere il nuovo Rettore per il sessennio 2019-2025. Si tratta del secondo turno. Il primo, svoltosi il 13 giugno scorso, si era chiuso con una leggera prevalenza del candidato Nicola Leone. Professore di intelligenza artificiale e coordinatore del dottorato di ricerca in matematica e informatica, Leone aveva ottenuto 335,4 punti, una manciata di preferenze in più rispetto a Raffaele Perrelli, già direttore del Dipartimento di studi umanistici, che si era fermato a quota 316,38 punti. Luigi Palopoli, direttore del dipartimento di informatica, modellistica, elettronica e sistemistica, giunto più staccato con 158,6 punti, ha poi deciso di ritirarsi dalla competizione. La sfida odierna, quindi, ha già il sapore del ballottaggio tra Leone e Perrelli.

Il corpo elettorale

Hanno diritto a recarsi alle urne 762 tra docenti e ricercatori. Ogni loro singola preferenza è conteggiata con un punto intero. Ci sono poi 684 impiegati tecnico-amministrativi e 141 rappresentanti degli studenti, il cui voto vale rispettivamente 0,11 e 0,27. Seggi aperti fino alle ore 18. Subito dopo si proederà allo spoglio. Risulterà eletto il candidato che otterrà il 50 per cento più uno dei voti validi. Dunque, a meno di clamorose sorprese, la partita dovrebbe chudersi entro le prossime ore, senza la necessità di ricorrere al terzo turno in calendario per il 18 luglio.