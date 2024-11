Appuntamento venerdì 7 giugno per uno speciale Pubblica Piazza dedicato ai quattro comuni chiamati a scegliere il sindaco nel turno di ballottaggio previsto domenica 9 giugno. Cittadini alle urne per la prima volta nel Comune di Corigliano-Rossano dove la nuova terza città della Calabria dovrà scegliere tra Giuseppe Graziano e Flavio Stasi. Si vota anche a Rende, qui la sfida è tra Sandro Principe e l’uscente Marcello Manna. A Montalto invece sfida tra Pietro Caracciolo e Ugo Gravina. Cittadini al voto infine anche a Gioia Tauro. In corsa per la fascia tricolore Raffaele D’Agostino e Aldo Alessio.

Conduce il direttore di lacnews24.it Pasquale Motta.

A partire dalle 21 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre o in streaming sui nostri siti.