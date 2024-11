Il fratello di Franco Corbelli deciso a correre alle amministrative di Cosenza per i grillini. Ma dal senatore Nicola Morra arriva lo stop: 'Serve umiltà'

Mossa a sorpresa di Mario Corbelli, fratello del leader del Movimento per i diritti civili, Franco, che ha aderito al movimento di Grillo tre anni fa, preferendo però rimanere sempre dietro le quinte. E invece oggi Corbelli si dice pronto a candidarsi a sindaco con il Movimento 5 stelle.



"E’ giusto e direi anche doveroso che chi come me ha aderito, in tempi non sospetti, molto prima delle elezioni politiche del 2013, al Movimento di Grillo risponda oggi all’appello degli attivisti e portavoce grillini e dia il suo contributo per la importante battaglia elettorale comunale per il cambiamento e il riscatto della nostra città - afferma Mario Corbelli in una nota - Mi metto per questo al servizio della causa grillina, offro la mia disponibilità e annuncio la mia candidatura alla carica di sindaco di Cosenza, che ufficializzerò nel corso dell’iniziativa in piazza XI Settembre. Metto la mia storia, la mia professionalità e il mio impegno civile al servizio del Movimento 5 Stelle e della mia città".



Per ora dai vertici del movimento però è arrivato uno stop, da uno dei dirigenti più autorevoli del M5S in Calabria. E' stato Nicola Morra infatti a stoppare Corbelli, invitando tutti ad agire con "umiltà" nella corsa verso le amministrative. Uno stop che non è stato digerito da Mario Corbelli, che si è già appellato al popolo grillino per superare le resistenze della nomenclatura.