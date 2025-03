Reggio Calabria si prepara al rinnovo delle sue cariche elettive. Lo fa da tempo in realtà, in una sorta di campagna elettorale permanente che, a dispetto di quel che possono pensare gli attori protagonisti, spesso non aiuta i cittadini a farsi una opinione chiara su ciò che è stato e quel che sarà, e soprattutto con chi.

A Reggio si voterà nella finestra elettorale della primavera del 2026. La data non è ufficiale ma il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, sembra aver messo la parola fine ad una querelle che si trascinava già da un po’, e che voleva il turno elettorale per Reggio scattare già nell’autunno del 2025.

«Tutti quei Comuni che hanno votato nel 2020 e nel 2021 oltre la finestra temporale 15 aprile-15 giugno, per effetto delle normative d’urgenza introdotte in conseguenza dell’emergenza Covid, – si spiega nella circolare – torneranno alle urne nei sei mesi successivi allo scadere del mandato dei 5 anni. Dunque nella finestra temporale ordinaria prevista dalla legge 182/1991, quindi nella primavera del 2026 e del 2027».

Insomma se non ci saranno successive comunicazioni Reggio tornerà al voto tra aprile e giugno del prossimo anno. Le forze politiche però non sono rimaste con le mani in mano. Anche se non tutti sembrano avere le idee chiare. Ecco perché rispetto alla ridda di nomi che sono cominciati a circolare già da qualche tempo, noi de ilreggino. it proponiamo un nuovo sondaggio incentrato solo ed esclusivamente sul nome e quindi sulla persona che potrebbe essere il candidato sindaco per il centrodestra, il centrosinistra o una coalizione civica.

Per questo motivo chiediamo di partecipare alla nostra rilevazione: si può votare dalle 14 di mercoledì 12 marzo fino alle 19 di venerdì 14 marzo.