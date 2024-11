È candidato alla Camera dei deputati, sotto l’egida del Pd, in occasione delle politiche del 4 marzo

Sabato 17 febbraio, alle ore 18, all’Acquario comunale di via Leopardi di Soverato, si svolgerà la presentazione di Ernesto Alecci, candidato alla Camera dei deputati nelle fila del Pd in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo. Il sindaco della città, incontrerà cittadini e sostenitori, rappresentanti delle Istituzioni, delle Associazioni e operatori economici. Condividerà con i partecipanti le ragioni di questa discesa in campo. La candidatura nasce da un impegno politico per il territorio e vuole proseguire nella costruzione e nel rafforzamento di tutte quelle istanze che da primo cittadino ha cercato e voluto realizzare.