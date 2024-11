In piazza, il deputato romano ha illustrato il programma elettorale del Movimento 5 Stelle

Davanti ad una piazza dei Martiri gremita come non si vedeva dai tempi della Prima Repubblica, a Locri Alessandro Di Battista ha illustrato il programma elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle Politiche del 4 marzo. Appena sceso dal suo camper, il deputato romano è stato accolto come una rockstar. “Non sarò candidato ma ritengo che sarà importante partecipare”. Così Di Battista ha arringato una folla accorsa da ogni parte della Regione.