Detassazione e lavoro i temi del programma. Occhiuto su Berlusconi «il più grande federatore della politica italiana»

Forza Italia ha serrato le fila e chiamato i suoi a Lamezia Terme oggi in un incontro finalizzato a presentare la squadra che rappresenterà il partito nella corsa al Parlamento. Superate le polemiche iniziali, gli azzurri affilano le armi e si preparano ad una campagna che, come sottolineato da Piero Aiello, li vede nei sondaggi già in vantaggio.

Visibilmente emozionata Jole Santelli, leader del partito che ha spiegato che i temi chiave della corsa alle urne saranno detassazione, lavoro, turismo, cultura e agricoltura. Ad affiancarla Giuseppe Mangialavori, candidato al collegio uninominale del Senato di Vibo Valentia, e Roberto Occhiuto, vice capogruppo del partito alla Camera che sarà il capolista di Forza Italia nel collegio plurinominale Nord della Calabria.

«Chiediamo allo Stato di fare il suo dovere in Calabria - ha detto a laCNews24 Occhiuto - a partire dal potenziamento delle infrastrutture con particolare riferimento all’alta velocità». Per poi dare un accenno anche a Berlusconi, definendolo «il più grande federatore della politica italiana».ù

Al proporzionale per la Camera Nord sono in corsa Roberto Occhiuto, Iole Santelli, Sergio Torromino e Maria Tripodi. Per il proporzionale Camera Sud Iole Santelli, Roberto Occhiuto, Maria Tripodi, Domenico Giannetta. All’uninominale per la Camera i candidati sono Andrea Gentile Ernesto Rapani, Paolo Naccarato, Giancarlo Cerrelli, Domenico Tallini, Francesco Cannizzaro e Francesco Talarico.

Per il proporzionale Senato ci sono Giuseppe Mangialavori, Fulvia Caligiuri, Antonino Daffinà, Valeria Fedele. Per l'uninominale Senato Emanuela Altilia, Fulvia Caligiuri, Piero Aiello e Marco Siclari.