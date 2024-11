Nel capoluogo pitagorico sono stati presentati i candidati della compagine che fa capo a Piero Grasso. A supporto anche il presidente della Regione Toscana

Prosegue la campagna elettorale in vista delle elezioni del 4 marzo prossimo. Tappa crotonese per Liberi e Uguali che ha presentato i suoi candidati: presenti Nico Stumpo, capolista alla Camera dei Deputati al proporzionale Calabria Nord, Franco Parise – attuale sindaco di Verzino – candidato alla Camera all'uninominale per Crotone, Lucia Durante al Senato all'uninominale Corigliano-Crotone, Roberta Nicoletta candidata al proporzionale alla Camera Calabria Nord, il capolista al proporzionale al Senato Angelo Broccolo, e, a supporto, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

Per Stumpo si prosegue questo tour iniziato qualche giorno fa con la venuta in Calabria del leader del partito Pietro Grasso. «Il punto di questa campagna elettorale – ha dichiarato – per quanto ci riguarda, è quello di creare politiche attive per il lavoro e per creare uno sviluppo stabile. Basta alle politiche dei bonus, basta alle politiche hanno guardato al Nord e non al Sud del Paese: questo è quello che serve per rilanciare il Mezzogiorno».



«Vado in giro per le varie regioni italiane – ha dichiarato il presidente Rossi – e trovo tante persone che ci credono, che sentono il bisogno di far rinascere una sinistra forte, che si rivolga soprattutto ai ceti popolari, e ai bisogni diffusi di lavoro, giustizia sociale, riequilibrio tra Nord e Sud».

Durante la presentazione, sono state varie le tematiche prese in considerazione dai presenti, come le infrastrutture e il lavoro.