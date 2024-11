La leader di Fratelli d'Italia sarà nel pomeriggio a Cosenza, dove terrà un comizio in piazza Kennedy

Entra nel vivo la campagna elettorale per le Politiche del prossimo 25 settembre, dopo la presentazione delle liste elettorali i cui termini sono scaduti ieri sera alle 20. (CONSULTA QUI TUTTI I CANDIDATI E LE LISTE).

Nel turbine di appuntamenti elettorali che sono previsti in calendario nelle prossime settimane, c’è anche l'arrivo di Giorgia Meloni in Calabria. La leader di Fratelli d'Italia sarà infatti a Cosenza nel pomeriggio di martedì 30 agosto. L'appuntamento è alle ore 18:30 a piazza Kennedy, dove Meloni terrà il suo comizio.