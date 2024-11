Ore cruciali per lo scudocrociato. Il comitato regionale decide le alleanze in vista della elezioni del 23 novembre. La maggioranza del partito spinge per l’appoggio al centrosinistra

VIBO VALENTIA - L’Udc è al bivio. Centrodestra o centrosinistra? Nelle prossime ore è attesa la svolta scudocrociata. Si riunisce, infatti, nella serata di domani il comitato regionale che dovrà decidere se abbracciare Mario Oliverio oppure continuare ad appoggiare i vecchi e (quasi ex) alleati.

Svolta a sinistra. Il capogruppo dell’Udc in consiglio regionale non ha dubbi sulla scelta da fare. “Orientativamente la maggioranza del partito – dice Ottavio Bruni – quasi all’unanimità avrebbe deciso di correre a sostegno di Oliverio. Ad ogni modo dobbiamo discutere con il Partito Democratico per capire se ci sono problemi su questo nostro sostegno”.

Ultimi nodi da sciogliere. Il nodo dovrà dunque scioglierlo anche il Pd. Nel pomeriggio di domani a Lamezia si riunirà la direzione regionale. C’è da convincere il segretario Ernesto Magorno a sposare la linea del candidato governatore Mario Oliverio che chiaramente punta a disgregare il centrodestra. “Questi sono problemi interni al Pd. Che io sappia – sostiene Bruni – alla fine deciderà il partito, non certamente Magorno. Se dovesse passare la sua linea diventerebbe difficile fare questo tipo di alleanze. Per quanto mi riguarda: non mi candiderò e se dovessi farlo lo farà in appoggio al centrosinistra”. (mf)