L’europarlamentare dem sarà presente nel weekend all’iniziativa a Villa Rendano a Cosenza per costruire un percorso comune in vista dei prossimi appuntamenti elettorali

«Dopo aver partecipato alla splendida Festa dell'Unità Regionale a Taverna (Catanzaro) a settembre, tornerò in Calabria il 9 e 10 novembre per l’evento promosso da noi, come Gruppo dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento Europeo, dal titolo “Costruire l'alternativa - dall'Europa alla Calabria,” che si terrà nella cornice del centro storico di Cosenza, a Villa Rendano». È quanto scrive in una nota l’europarlamentare del partito democratico Sandro Ruotolo annunciando la sua presenza nel prossimo weekend a Cosenza.

«La nostra iniziativa si inserisce in piena sinergia con il percorso di rinnovamento – spiega l’europarlamentare dem - avviato dal giovane senatore Nicola Irto, segretario regionale del Partito Democratico, che sarà uno dei protagonisti dell'evento. È fondamentale proseguire sulla strada tracciata, e le recenti vittorie della scorsa primavera a Vibo Valentia con Enzo Romeo e a Corigliano Rossano con Flavio Stasi rappresentano un segnale di speranza per il futuro. Questa due giorni si pone anche in continuità con l’impegno e la significativa presenza di Elly Schlein, che alcune settimane fa ha partecipato agli Stati Generali della Montagna e delle Aree Interne a Mormanno, in provincia di Cosenza».

«La nostra priorità è costruire un’alternativa alla destra»

«La nostra priorità è costruire un’alternativa alla destra che governa in Regione, lavorando per creare uno spazio aperto alle forze progressiste, ma soprattutto alla società civile. Il riscatto della Calabria è un’urgenza per il centrosinistra e per tutto il Paese. Il mio impegno quotidiano al Parlamento europeo è rivolto alla Calabria e a tutto il Sud, nella consapevolezza – conclude Ruotolo – che dobbiamo batterci contro le disuguaglianze territoriali e l’autonomia differenziata, lottare per una sanità davvero pubblica, sconfiggere la 'ndrangheta e il caporalato, e tutelare l’ambiente».