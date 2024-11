Esultano i consiglieri comunali azzurri. 'Una grande speranza per la provincia di Vibo'

Vibo Valentia – “È stata una campagna elettorale intensa ed entusiasmante ed alla fine il sacrificio è stato premiato da migliaia di elettori”.



Così in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia. Pascale, Spanarello, Lo Schiavo, Capria, Scordamaglia, Selvaggio e Lombardo esprimono grande soddisfazione per l’elezione a consigliere regionale di Giuseppe Mangialavori. “Lo attendono sfide non impossibili – scrivono - che siamo certi riuscirà a vincere mettendo in campo tutto se stesso così come ha sempre dimostrato. Siamo convinti, anche se da consigliere di opposizione, che riuscirà a dare quelle risposte che la provincia di Vibo, in particolare, ormai aspetta da anni e che riuscirà ad avviare quel processo di moralizzazione della politica tanto atteso. Da parte nostra – concludono i sette consiglieri comunali azzurri - l’augurio sincero ad una grande persona e grande amico con la speranza che questo sia solo l’inizio di una brillante carriera politica”.