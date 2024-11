Il prossimo candidato sindaco per Vibo Valentia il Partito Democratico lo sceglierà con le primarie. Lo hanno stabilito ieri i quattro segretari cittadini del Pd, Soriano, Barbieri, Cilurzo e Cutrullà.

Vibo Valentia – Saranno gli elettori del centrosinistra a scegliere il candidato sindaco, in una competizione aperta, democratica. Questa la decisione dei quattro segretari cittadini del Pd, Soriano per Vibo, Barbieri per Vibo Marina, Cilurzo per Vena e Cutrullà per Piscopio. Per bloccare la ‘guerriglia’ mediatica, già partita nelle settimane precedenti, i vertici dei democratici hanno deciso di indire ufficialmente le primarie, previste per il prossimo febbraio, nella prima settimana.



“Le primarie hanno dimostrato di essere uno strumento che riesce a coinvolgere la città e i suoi cittadini – si legge nella nota diffusa dai segretari del Pd – l’unione cittadina del Pd si augura che ci sia una ampia partecipazione alle primarie del centrosinistra e della società civile. L’intenzione del Partito Democratico è quella di garantire la massima partecipazione e la massima trasparenza nello svolgimento delle primarie”. Pietro Giamborino ha già annunciato di volersi candidare, come il dirigente dell’Asp Cesare Pasqua. Ma si attendono anche altre novità…