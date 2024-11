Prime tensioni nella maggioranza ‘civica’ che sostiene Costa. Intanto il neo sindaco lavora alla giunta. Sabato la prima seduta del nuovo consiglio comunale.

Vibo Valentia – Si avvicina il primo consiglio comunale e nella maggioranza si tratta. Si cerca la quadra con una Giunta a nove. Tre gli assessori indicati direttamente da Costa e due da Forza Italia, uno per la lista di Luciano, Ncd, Udc e Liberamente insieme. Tanti i profili in ballo, molte indiscrezioni ma nessuna certezza.



Si parla di Scrugli alle Politiche Sociali (indicata da Luciano), e dell’ex sindacalista del Comune Lo Gatto agli Affari generali. Due assessorati tra Bilancio, Lavori Pubblici e Urbanistica andranno a Forza Italia, che indicherà persone esterne al Consiglio (su diretta indicazione di Mangialavori). L'Udc avrebbe indicato i primi tre eletti, e tra questi in pole per un posto nella Giunta c'è Nico Console. Anche Ncd ha indicato i più votati, e tra loro Costa dovrebbe scegliere De Filippis. 'Liberamente insieme', la lista formata con l'aiuto di Michele Lico e Pietro Giamborino, avrebbe indicato Rosanna De Lorenzo, espressione diretta del presidente della Camera di Commercio.



A tutte le liste Costa avrebbe chiesto l’indicazione di tre nomi da valutare, in primo luogo sulla base del merito, vagliando i curriculum e le competenze dei soggetti indicati. Non sarà facile accontentare tutti, vista la presenza nella coalizione di un mondo variegato, civico e politico.



Forza Italia, Ncd e Udc hanno accettato di non mostrare i propri simboli anche nel Consiglio, ma hanno iniziato la loro trattativa tutta ‘politica’ con il neo sindaco Costa, che cercherà di bilanciare la Giunta per aprire a nuove forze dalla società civile.



Fondamentale la casella Bilancio, dato che il Comune è in dissesto, come Costa ha potuto tastare già nelle prime settimane di attività. Il “tecnico” puro di cui parlano alcuni giornali non sarebbe nei piani del neo sindaco, che sarebbe ancora alla ricerca del profilo giusto. Un colonnello della Finanza avrebbe rifiutato. I partiti spingono per una commercialista molto esperta.



Intanto si segnalano le prime tensioni tra gli esponenti della maggioranza in Consiglio. Secondo quanto riporta 21righe, Giuseppe Policaro, eletto nella lista di Costa, vorrebbe sfidare Stefano Luciano, il più votato alle recenti comunali, per la poltrona di presidente del Consiglio comunale. Ma la partita sembra già chiusa. Per Policaro si potrebbero spalancare le porte della Giunta in quota Costa. Ma i nomi dell'ex magistrato per ora sono top secret.