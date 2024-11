La giunta targata Costa perde un altro pezzo. ‘Impossibile conciliare lavoro e incarico’ - avrebbe detto Alessandria, ma dietro c’è ancora l’ombra di un apparato burocratico poco idoneo.

“Non è possibile più possibile per me conciliare il ruolo da assessore con la mia professione. Lascio per questo, per l’eccessivo carico di lavoro che mi impedisce di eseguire con attenzione l’incarico istituzionale e professionale”. Sarebbero questi i motivi che avrebbero spinto Francesco Alessandria, assessore ai Lavori pubblici del comune di Vibo a rassegnare le dimissioni.



Un duro colpo per la giunta Costa che dopo l’addio di Vincenzo De Filippis perde così un altro ‘pezzo’.

