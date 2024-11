VIDEO | Disagi per i cittadini a cui tocca dimostrare che il consumo ipotizzato dall'Ente non è reale

Arrivano bollette salate a Vibo Valentia, ma è un problema di riorganizzazione che manca nel settore idrico. Ed è per questo che quotidianamente si formano lunghe file agli sportelli, dentro il municipio, per avere informazioni sulle dilazioni possibili e su come contestare l’importo certificato.



La nuova amministrazione è alle prese con quest’altro caos ereditato, la cui competenza è divisa tra l’organismo che sovrintende al piano di rientro dal dissesto finanziario e il dirigente comunale, e l’assessore Maria Teresa Nardo garantisce che si terrà conto di eventuali conguagli da riconoscere nel caso in cui il contribuente abbia ragione nel contestare il consumo presunto certificato.



I disagi non sono dunque solo le file, come spiegano i cittadini che nel municipio aspettano informazioni, nel dedalo degli uffici. Poi c’è un problema specifico, ovvero il fatto che per diverso tempo l’acqua non è stata potabile, e in questo caso si ha diritto al taglio della tariffa.