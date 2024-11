Succede a Vibo, dove il partito di Beppe Grillo perde alcuni esponenti, ora militanti nelle file di Forza Nuova.

«Edoardo Ventra – recita il comunicato politico – fondatore e attivista di primo piano del locale Meetup Cinquestelle, ha annunciato la propria adesione a Forza Nuova, unitamente a quella di un gruppo di altri fuoriusciti dal movimento di Beppe Grillo».



«A Ventra – prosegue la nota – è già stato affidato, dai dirigenti calabresi d’accordo con il segretario nazionale, il compito di organizzare il Movimento in tutta la provincia di Vibo, con l’obiettivo di dare vita in breve ad una nuova federazione provinciale». La notizia gira da diverse ore sui social e fa discutere.



Ma Ventra non è stato l’unico a passare nelle file dell’estrema destra. Già la crotonese Paola Turtoro, aveva abbandonato i grillini per trasferirsi in Forza nuova.