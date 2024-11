Il senatore di Area popolare Giovanni Bilardi e il capogruppo di Ncd alla Regione Giovanni Arruzzolo a Vibo per sostenere la lista formata da Alfonsino Grillo

Alfonsino Grillo ha chiamato a raccolta i vertici regionali del Nuovo centrodestra per la presentazione della sua lista, "Per Vibo Valentia popolare", riconducibile a quel partito. Lista senza simbolo, come richiesto dal candidato Elio Costa, ma di natura 'politica', come ha di fatto ribadito lo stesso Grillo oggi ospitando il senatore Bilardi, del gruppo Area Popolare, e Giovanni Arruzzolo, capogruppo Ncd in Consiglio regionale.