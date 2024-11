Libera Vibo Valentia lancia una campagna di sensibilizzazione verso i candidati alle comunali del 31 maggio.

Libera cerca così di porre al centro del dibattito pubblico quelli che dovrebbero essere gli obiettivi prioritari della prossima amministrazione, la lotta alla ‘ndrangheta e alla corruzione.

I responsabili di Libera del vibonese per fare ciò hanno creato un blog, viboocchiaperti.blogspot.it, dove vengono elencate tutte le condizioni che i candidati sindaco dovranno rispettare per lottare contro le infiltrazioni della ‘ndrangheta e contro la corruzione. Per aderire alla campagna, si legge sul blog, i candidati sindaco dovranno dichiarare pubblicamente di voler rispettare le tante condizioni poste, in primo luogo sulla trasparenza delle candidature.



www.viboocchiaperti.blogspot.it