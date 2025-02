«Anche io mi candido alla Vicepresidenza del Ppe». Lo fa sapere in una nota Vincenzo Speziali, rivendicando la sua convinta e soprattutto coerente» esperienza politica da democristiano.

«Per questa mia militanza - spiega -, ho, al pari di molti amici di Partito, subito persino stucchevoli, maligne e insensate, persecuzioni paragiudiziarie, ma non sono venuto mai meno alle mie convinzioni e al rispetto di me stesso e delle profonde idee o degli insegnamenti che mi derivano dalla Dc» e ora «ho deciso di accettare l'invito e candidarmi alla Vicepresidenza del Ppe, in vista del prossimo Congresso che si terrà a Valencia in Spagna».