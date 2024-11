L'appuntamento non è stato annullato. Come annunciato con largo anticipo, domani Matteo Salvini arriverà in Calabria, ma la visita istituzionale sarà più breve del previsto. Dopo aver presieduto, a partire dalle 10,30, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica a San Luca, nel Reggino, invece di recarsi al Santuario di Polsi per incontrare il vescovo Monsignor Francesco Oliva, partirà immediatamente per Genova, dove nella tarda mattinata di oggi il crollo del viadotto Morandi ha causato 35 morti.