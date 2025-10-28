Più delle polemiche e della politica poté una scazzottata. Dopo la denuncia del consigliere Ioppoli («Voce mi ha preso a pugni») arrivano le dimissioni del sindaco di Crotone Vincenzo Voce. Con una nota stringata che annuncia un terremoto, questo sì politico, nell’amministrazione comunale. «Non è mia intenzione – esordisce Voce – alimentare polemiche dopo quanto accaduto ieri sera né cercare giustificazioni di sorta. Esprimo pubblicamente le mie più sincere scuse al consigliere Ioppoli e alla città».

Le parole, però, specifica il sindaco «non bastano» e «occorre il gesto. Ritengo doveroso compiere un passo indietro per senso di responsabilità istituzionale. Le istituzioni devono essere sempre esempio di equilibrio e rispetto, valori che oggi intendo riaffermare presentando le mie dimissioni».

Voce chiude con l’auspicio «che questo gesto restituisca un clima di serenità politico – amministrativa di cui la città in questo delicato momento ha bisogno».

L’aggressione di Voce a Ioppoli

La decisione arriva a poche ore dalla bufera politica che lo ha investito dopo l'increscioso episodio avvenuto nella serata di ieri quando, nel corso di una riunione con alcuni consiglieri della sua maggioranza, Voce ha avuto un'accesa discussione con il consigliere Vincenzo Ioppoli poi degenerata in vera e propria violenza fisica, con il sindaco che avrebbe assestato calci e pugni al consigliere. Circostanza denunciata all'alba di oggi dallo stesso consigliere che ha poi annunciato di aver dato mandato al suo legale per sporgere querela contro Voce.