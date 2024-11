«Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c'è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti».

Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito all'ipotesi circolata nei giorni scorsi di voli charter dalla Germania all'Italia con rifugiati cosiddetti dublinati ovvero i richiedenti protezione internazionale. Si tratterebbe di persone respinte dal governo tedesco. Il trattato di Dublino prevede che possano essere rimandati nel Paese dove è avvenuto l’approdo. All’Italia spetterebbe farsi carico di questi migranti fino all’esito della procedura di asilo.