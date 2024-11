VIDEO | Alla luce del risultato in Umbria, tutti chiedono cambiamento ma in pochi ripongono grandi speranze nell'esito delle urne. Ecco come hanno risposto alle nostre domande

C’è ancora tanta incertezza in merito alle elezioni regionali in Calabria, a partire dalla data del voto fino ai nomi de candidati. E all’indomani delle elezioni regionali in Umbria, dove a trionfare è stata la candidata del centrodestra Donatella Tesei, cosa ne pensano i cittadini calabresi e quali sono le aspettative? Glielo abbiamo chiesto e quello che emerge è una grande delusione dovuta ad una politica che negli anni non ha saputo dare certezze ai calabresi, alle prese con una sempre crescente carenza di servizi, una costante mancanza di lavoro, una economia che non decolla e una sanità che non funziona. E in uno scenario del genere c’è chi non nasconde di vedere nella Lega il vero cambiamento, e solo in pochi continuerebbero a dare nuovamente fiducia al governatore Mario Oliverio.