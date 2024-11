Wanda Ferro è il nuovo commissario regionale di Fratelli d'Italia. La nomina è stata decisa in queste ore da Giorgia Meloni. La designazione della deputata si è resa necessaria perché l'ormai ex coordinatore calabrese, Ernesto Rapani, sarà candidato nella lista di Fdi nella circoscrizione Nord. L'altra novità riguarda il parlamentare campano Edmondo Cirielli, scelto come responsabile delle liste calabresi.

L'ex colonnello dei carabinieri, dopo l'arresto del consigliere regionale Alessandro Nicolò, era stata nominato commissario provinciale a Reggio Calabria. Di Cirielli, tra l'altro, in queste ore si parla come possibile candidato governatore in Campania. I giochi sembrano invece fatti in Calabria, dove la scelta toccherà a Forza Italia. Per il fine settimana è previsto l'incontro decisivo tra i leader del centrodestra. Il partito di Meloni dovrebbe invece indicare il candidato sindaco a Reggio, dove si tornerà al voto in primavera.

