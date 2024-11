Sarebbe nato nella terra del grano e avrebbe partecipato a campagne di combattimento sia in Siria che in Cecenia

Giornalisti e analisti alla ricerca di qualche verità, che dopo settimane sembra essere venuta fuori. Da ieri siti russi, bielorussi ed ucraini sono inondati da una notizia. La notte porta consiglio e i giornalisti dopo le prime pubblicazioni su Nasha Niva e su All Eyes on Wagner hanno cercato di capire quanto la notizia fosse attendibile per poi passare alla pubblicazione compulsiva della stessa.

In un periodo dove lo Psyop e la deviazione delle informazioni sono una tecnica per dissuadere e deviare, sembrerebbe che la Wagner e i wagneriti in Bielorussia non siano più “orfani”. A quanto pare, il nuovo Comandante della PMC sarebbe un nativo ucraino e si chiamerebbe Serhiy Chubko. Secondo le fonti il nuovo Comandante sarebbe nato nella terra del grano e avrebbe partecipato a campagne di combattimento sia in Siria che in Cecenia.

Il 19 luglio scorso, durante la sua permanenza nel campo della Wagner vicino a Osipovichy/Asipoviky in Bielorussia, il fondatore del PMC Yevgeny Prigozhin ha annunciato che Serhiy, con il nominativo “Pioneer”, sarebbe diventando il Comandante Senior del Gruppo in Bielorussia.

Il progetto di All Eyes On Wagner avrebbe scoperto, grazie a fonti che sarebbero rimaste anonime, che “Pioneer” sarebbe in realtà Serhiy Volodymyrovych Chubko, numero di matricola M-2870. Un veterano di 47 anni della PMC Wagner, nato a Chernivtsi in Ucraina e all'inizio degli anni ‘90 emigrato in Russia con i suoi genitori. Prima di entrare nella PMC Wagner, l'uomo avrebbe prestato servizio nelle forze aviotrasportate russe dal 1994 al 2002.

Allo stesso tempo, la pubblicazione Nasha Niva osserva che Chubko ha combattuto in Cecenia dal 1994 conoscendo così la realtà delle Società private di sicurezza. Difatti, stando alle analisi nel 2002 Chubko avrebbe rescisso il contratto con l’esercito russo entrando a far parte di una di queste società. Dal 2003, Chubko è a capo della commissione per gli affari giovanili nell'amministrazione di Novorossiysk. Nel 2005 è diventato vice capo dell'amministrazione distrettuale. Nel 2011 la Federazione Russa avrebbe cercato di sospettato di detenere segretamente la cittadinanza ucraina.

Nel dicembre 2014 è diventato co-fondatore dell'organizzazione cosacchi nella città di Novorossiysk. I cosacchi russi andarono volontariamente a combattere dalla parte della Russia dopo la dichiarazione dei cosiddetti DPR e LPR. Tuttavia, non è noto se Chubko abbia combattuto con loro.

Secondo il progetto di monitoraggio, il 26 gennaio 2017 sarebbe entrato a far parte del PMC Wagner. Successivamente avrebbe lavorato con la compagnia in Siria, dove pare abbia costruito una velocissima carriera che lo ha portato ad oggi a comandare il gruppo Wagner in Bielorussia.

Dopo un anno di servizio in Siria sarebbe stato nominato per guidare l'operazione militare della Wagner nella Ghouta orientale.

Nel 2019, durante i combattimenti in Libia tra Khalifa Belqasim Haftar e l’ex Presidente libico Fayez al-Sarraj, la Wagner vide la Libia come terreno fertile per attecchire così Chubko venne trasferito nell’ex colonia italiana, dove avrebbe aperto un altro quartier generale della Wagner, diventandone il capo nella regione.

Nel 2020 torna in Russia, perché i mercenari della Wagner subirono grandi perdite operate dagli aerei di Africom (Operazione militare americana in Africa). Tornò nuovamente in Siria fino al 4 giugno 2021, dove sembra si sia distinto per aver agito con particolare brutalità. Nel luglio 2021, Chubko si è recato nella Repubblica Centrafricana come capo delle operazioni.

Attualmente il sito di addestramento per la cosiddetta difesa territoriale della Bielorussia e gestito dal nuovo Comandante Chubko si troverebbe nella regione di Mogilev in Bielorussia vicino alla città di Osipovichy. Gli istruttori sarebbero tutti veterani della Wagner. Senza tralasciare che nel villaggio di Tsel sempre nella regione di Mogilev sarebbe in costruzione un grande campo per la Wagner PMC.