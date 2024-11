VIDEO | Da circa una settimana sono aumentati in modo esponenziale i colpi di artiglieria casuali lanciati verso i centri residenziali. Numerose anche le coltivazioni di grano che stanno andando a fuoco

Senza tralasciare la già complicata situazione legata al Donetsk, in cui la Fr (Federazione Russa) sta cercando di concentrare gran parte delle sue truppe, e dove negli ultimi giorni sono stati abbattuti palazzi civili, uccidendo adulti e bambini, non va distolto lo sguardo dall’Oblast di Kharkiv. Qui da circa una settimana sono aumentati in modo esponenziale i colpi di artiglieria casuali lanciati verso i centri residenziali soprattutto durante la notte (ore 3-4 del mattino) dove anche io mi trovo e dove 5 persone hanno perso la vita, senza dimenticare i bombardamenti verso obiettivi Istituzionali.

Nell’Oblast la situazione, fino a circa un paio di giorni fa, sembrava essere stabile a nord e più complicata a sud/est, ma ad oggi è in netto peggioramento. Anche i villaggi liberati, o quel che resta delle macerie, sono ripresi di mira. Numerose le coltivazioni di grano che stanno andando a fuoco a causa dei colpi lanciati dai russi, ma sia i civili che i militari si adoperano per spegnere i fuochi e a tagliare ciò che resta del grano salvabile. Solo nella giornata di ieri, domenica 12 luglio, la polizia ha registrato la distruzione di più di 60 edifici, tutti causati da bombardamenti e incendi.

Qui siamo a stretto contatto con i rappresentanti dei vari villaggi e delle varie comunità. Nella giornata di ieri un uomo di 55 anni è morto durante uno dei bombardamenti russi nell’insediamento urbano di Slatyne nell’Oblast periferico di Kharkiv, dove sono stati feriti anche un uomo di 30 anni e una donna di 60 anni.

Gli attacchi arrivano in modo concentrato di notte, ma fortunatamente le Forze Armate ucraine stanno garantendo una discreta difesa, per evitare che tutto ciò che viene preso di mira da attacchi missilistici russi sia colpito. Evitando che possano essere completamente rase al suolo.

Una giornata tipo si svolge così: scarichi le App che avvertono dei diversi bombardamenti, colpi di artiglieria o raid aerei. L’applicazione suona e scandisce con precisione macabra in quali posti gli allarmi stanno allertando la popolazione. Ma non c’è bisogno di andare sull’applicazione, quando i colpi di mortaio sono ben identificabili all’orecchio, perché non molto distanti dall’eventuale zona colpita.

Giornata tipo:

10.16 - Allarme aereo a Kharkiv e nella regione.

10.16 - Minaccia di bombardamenti a Kharkiv e nella comunità territoriale di Kharkiv.

10.25 - Respingimento dell'allarme aereo a Kharkiv e nella regione, repulsione della minaccia di bombardamenti di artiglieria a Kharkiv e comunità territoriale di Kharkiv e poi ti avvisano a distanza di poco sul numero di feriti e deceduti.

E quando incontri la gente che nei villaggi decide di restarci anche dopo la liberazione, mi viene detto con le lacrime agli occhi che hanno sempre avuto fede nell’Ucraina e nei loro difensori. Ciò che per noi è inconcepibile, per loro è diventata normalità. Una razionale irrazionalità, senza la quale non sarebbe possibile affrontare il quotidiano.