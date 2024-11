A leggere i requisiti richiesti, manca solo che si richiedesse l’aver prestato servizio nel corpo dei Marines americani o nelle forze speciali inglesi. Si mette a bando un posto di autista in una società aeroportuale, dunque, ma si richiedono le stesse caratteristiche di un James Bond in salsa calabrese

La Sacal, la società di gestione dei tre aeroporti calabresi presieduta dal Prefetto Arturo De Felice cerca un autista per il suo presidente, e fin qui niente di strano. Come si conviene ad una società a partecipazione pubblica, dunque, è stato redatto un bando di selezione pubblica, a firma dell’intramontabile dirigente, Eugenio Sonni.

L’oggetto del bando recita così: “Avviso di selezione ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di una risorsa da inserire in organico a tempo determinato”. E anche fin qui niente di anomalo. Nella premessa del bando si motiva la scelta: "Considerate le nuove e qualificate necessità operative, anche a seguito dell’acquisizione degli scali di Reggio Calabria e Crotone, rende noto che procederà ad una selezione per l’individuazione di una risorsa da inserire in organico, che si occupi della guida e di ogni altra incombenza dell’auto aziendale destinata all’uso del Presidente della Società, curandone i relativi spostamenti per le esigenze connesse all’incarico, per una durata di anni 1 (uno) e con un periodo di prova di mesi 2 (due)". Insomma un autista che accompagni il presidente e che si occupi del relativo mezzo.



Scorrendo il bando però, ci imbattiamo in una norma curiosa, esattamente la numero 2, nella quale si richiedono i requisiti per l’assunzione dell’autista oggetto dell’avviso del bando. L’articolo in questione ha 3 comma, A, B, C e recita così:

Requisiti di carattere speciale (Technical skills) e titoli professionali:

a) aver conseguito in passato attestato di operatore di scorte e sicurezza, e conseguente abilitazione alla guida di autovetture;

b) pregressa esperienza lavorativa almeno decennale svolta quale appartenente a forze di Polizia a competenza generale;

c) titolarità di licenza per il porto d’armi per difesa personale, in corso di validità.

L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti professionali e formativi comporta l’esclusione dalla procedura.

Insomma a leggere i requisiti richiesti, manca solo che si richiedesse l’aver prestato servizio nel corpo dei Marines americani o nelle forze speciali inglesi.



Si mette a bando un posto di autista in una società aeroportuale, dunque, ma si richiedono le stesse caratteristiche di un James Bond in salsa calabrese. A leggere i requisiti richiesti, infatti, più che un autista si richiede una guardia del corpo.

A questo punto sorgono spontanee alcune domande: 1) Per quale motivo non si è messo a bando l’assunzione di un addetto alla sicurezza munito di patente? 2) La Sacal non poteva richiedere questo servizio alla società di sicurezza addetta al controllo imbarchi?

A questo punto, la Sacal, potrebbe prendere in considerazione di cambiare l’oggetto del bando che potrebbe recitare così: cercasi autista/sceriffo per il presidente.

