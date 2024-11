Il giovane imprenditore Luca Gentile ci accoglie con un bel sorriso nel suo laboratorio di Carlopoli, piccolo centro del Catanzarese. Qui c’è un interessante liquorificio che, curiosamente, ha generato anche un club culturale denominato "L'amaro letterario".

Il liquorificio, nonostante pochi anni di vita, può vantare importanti riconoscimenti e un premio anche a livello internazionale. Luca ci racconta subito com’è nato: «Nasce nel 2000 a Carlopoli dall’idea di noi, giovani sposi, che prendendo spunto dalla preparazione casalinga di liquori, si decise di provare a produrre gli stessi per il mercato, pensando quindi ad un’idea imprenditoriale».

I primi prodotti sono stati il limoncello e il nocino fatto con le noci raccolte a giugno. «Sì, dopodiché si aggiunsero, nello stesso anno, le produzioni di finocchietto selvatico, anice (aranzhu), liquore alla liquirizia, alcuni liquori in crema (castagna, cioccolato, nocciola) fino ad arrivare alla produzione dell’Amaro Eremita, un 35 gradi con 21 erbe, frutti e radici, tra cui scorza di arancia amara, camomilla, finocchietto selvatico».

Nel 2020 causa Covid il fermo delle attività e la necessità di reinventarsi. «In quel momento storico in cui la nostra produzione è stata letteralmente ferma, è nato ConSpirito Gentile, una soluzione idroalcolica spray utile a disinfettare un po’ tutto, anche le mascherine carenti negli ospedali».

Attualmente il liquorificio va molto bene con l’Eremita e il Blanc (liquore al caffè bianco). E sono arrivati alcuni premi importanti. «Tra gli altri abbiamo di recente conquistato la medaglia gold al World Liqueur Awards svoltosi in Inghilterra. Nell’occasione l’Eremita è stato classificato come uno dei migliori infusi di erba al mondo. Nel 2023 nello stesso concorso, il nostro prodotto Liquirì ha ottenuto la medaglia di bronzo classificandosi dunque al terzo posto dei migliori liquori al mondo. Di recente al Criseaward ci siamo classificati primi come storia aziendale proponendo il nostro Blanc».

E poi è nato l’amaro letterario, come del resto esiste da sempre il caffè letterario. «Lunga storia quella di Amaro letterario, nato dalle idee folli mie, di Pasqualina Arcuri (mia moglie) e della nostra amica Angelina Pettinato (psicoterapeuta) durante uno dei nostri tragitti lungo il cammino di Santiago. Amaro letterario si propone di diffondere la cultura, la lettura, la scrittura legate anche alle artigianalità ed alle produzioni del luogo. Dal 2 febbraio 2020 alle 20.20, data in cui ci siamo costituiti, abbiamo fatto innumerevoli attività e molto importante è ora il nostro progetto #borghidiletturaediscrittura».

E il liquorificio è l’unico in provincia di Catanzaro. «In questo preciso momento storico siamo l’unico opificio di produzione di liquori presente in tutta la provincia di Catanzaro. Un’altra importante realtà della nostra provincia dovrebbe riaprire a breve per cambio assetto societario».

E Luca con la moglie pensa a nuovi progetti. «Tanti. Con il tempo abbiamo cambiato i patti sociali divenendo Società agricola Passo dell’Eremita. Tra i nostri progetti la costruzione di un nuovo opificio e la coltivazione delle botaniche».

Abbiamo assaggiato l’Eremita. Merita davvero tanto. E il riconoscimento internazionale ottenuto è veramente meritato.