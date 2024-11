Perché si dice “non valere un fico secco”? Questo modo di dire potrebbe risalire alla parabola di Gesù “il fico sterile” (Mt. XXI, 18-22), oppure potrebbe derivare dall’antica Grecia dove mangiare fichi era sinonimo di vita misera.

Ma con i fichi essiccati è possibile realizzare le notissime crocette, e chi le ha assaggiate sostiene che siano un’inestimabile ricchezza per la tavola. Chi non hai mai assaggiato il sapore impareggiabile delle crocette, non è un vero calabrese!

Remo e Valerio

L’Azienda agricola Terra dei Fichi nasce nel 2001 dalla passione per l’agricoltura della famiglia Tripicchio. Remo e Valerio si occupano con serietà e impegno dell’azienda: «Grazie al nostro "fichissimo papà" che ci ha trasmesso la passione, l'etica del lavoro, l'amore per la tradizione e tutto il tuo sapere».

Terra dei Fichi si estende nel territorio tra San Marco Argentano e Roggiano Gravina e altri comuni della Valle dell’Esaro, in provincia di Cosenza, per circa 47 ettari di terreno.

Oggi la proprietà conta e coltiva circa 2500 alberi di Fico Dottato Bianco di Cosenza, una vera e propria eccellenza calabrese, oltre a tanti altri alberi da frutto tipo ulivo varietà Roggianella.

È una realtà imprenditoriale, in cui la passione per la terra e l’amore per la bontà hanno dato vita a delle vere eccellenze della nostra terra. «Il nostro obiettivo è portare sulla tavola la tipicità del nostro prodotto nel massimo rispetto dei principi di sostenibilità e della tradizione contadina calabrese con un occhio alla modernità» - dicono Valerio e Remo.

La Calabria ha una storia lunga sui fichi. Una leggenda calabrese narra che Maria, Giuseppe e Gesù, nella fuga da Erode, nella notte trovarono riparo sotto un fico che, appena vide la Sacra Famiglia, allungò i rami e allargò le foglie fino a nasconderla agli occhi dei soldati e quando fece giorno la Madonna lo benedì. In ricordo di questa leggenda, in Calabria si seccano i fichi al sole per consumarli a Natale in diverse ricette.

Sentiamo spesso parlare del fico dottato. Ma cos’è? «Il fico dottato di Cosenza è un frutto dal sapore dolcissimo, con polpa morbida, detto "dalla goccia" per la tendenza a produrre melassa ed è un prodotto Dop».

Terra dei Fichi ha ricevuto una menzione speciale dell'Oscar Green 2022 da parte di Coldiretti Calabria, Coldiretti Giovani, Impresa Calabria, che gratifica l’azienda e motiva quanti vi lavorano per le tante sfide che che riserva il futuro.

In questo periodo gli alberi sono in fiore e mostrano i propri boccioli che diventeranno frutto. Tranne il fico, che trattiene a se i petali e li trasforma nei frutti dolci che tanto amiamo.

Ai fratelli Tripicchio le idee non mancano: ed ecco i Baci, addirittura più buoni di quelli che tutti conosciamo. Si chiamano: Vasiddri. È la versione nostrana dei più famosi baci realizzata con il prelibato fico dottato Dop calabrese e ricoperti da finissimo cioccolato. Ma c’è una particolarità: nella scatola si trovano i migliori proverbi calabresi, collezionabili, ricchi di saggezza e testimoni delle nostre tradizioni più antiche. Tra i prodotti della Terra dei Fichi, certo i Vasiddri sono fra i più amati e ricercati. E stanno diventando un’eccellenza calabrese, esclusivamente calabrese.

“L’acqua curra addui c’è pendenza, ammuri addui c’è speranza” è uno dei proverbi più conosciuti della nostra terra che troverete in un Vasiddru, il Bacio in cosentino.

Ma i ragazzi della Terra dei Fichi vanno ben oltre. Perché «il vero elisir di bellezza è nella polpa. Essa può essere già usata al naturale – ad esempio nelle maschere viso – grazie alla forte azione emolliente ma, oltre a nutrire in profondità la pelle, tanto da essere un ottimo rimedio naturale in caso di scottature, ha anche un'azione esfoliante”.

Il Fico Dottato di Cosenza è un frutto dal sapore dolcissimo, con polpa morbida, detto "dalla goccia" per la tendenza a produrre melassa ed è un prodotto Dop.

Ma c’è un segreto, un metodo nella lavorazione, per esaltare il sapore e per ottenere prodotti così buoni? «Lo lavoriamo artigianalmente, senza l'ausilio di conservanti, e lo essicchiamo al sole. Proprio così: il clima mediterraneo della Calabria permette al sole di essiccare i fichi perfettamente, donandoci un frutto squisitamente naturale da cui ricavare crocette, palloni di fichi, vasiddri, collari di fichi, e fichi al cioccolato e al vino”.

I fichi calabresi sono veramente eccezionali, baciati dal sole meraviglioso che non manca mai, accarezzati dal vento leggero, circondati dai profumi delle montagne e di due mari.

Un miracolo della nostra terra. Un miracolo che ogni giorno compiono Remo e Valerio.