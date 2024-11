Nature Med è una realtà imprenditoriale di Contrada Cammarata di Castrovillari. È piuttosto giovane, dotata di strutture tecnologicamente avanzate. Ma le origini risalgono a tanto tempo fa sull'antico opificio Zagarese, un'importante realtà del Cosentino (la sede nasceva a Rende) fondata nel 1886.

A portare avanti l’azienda sono due giovani, Marco e Annarita Massarotto. E poi c’è il fondatore. «Nel 1998 Antonio Massarotto, fondatore ed attuale presidente della Nature Med, decide di rientrare nella sua regione, dopo una ventennale esperienza come direttore commerciale di un'importante azienda farmaceutica del nord Italia. Acquisisce così la Zagarese, ormai in fase di decozione, mantenendo vivo anche il marchio e riportandola in salute e grandi forze, grazie alle sue intuizioni: lavorare esclusivamente radice proveniente da campi calabresi ed utilizzare solo materia prima certificabile come "da agricoltura biologica". Questo apre nuovi ed inesplorati panorami commerciali alla Nature Med, che si irrobustisce sempre più fino a diventare ciò che è oggi».

Con Annarita proviamo a capire la filosofia aziendale di Nature Med. E ovviamente gli obiettivi. «Il valore che racchiude la nostra policy aziendale è senz'altro il "rispetto". Cioè ci prefiggiamo ogni giorno l’obiettivo di apportare il massimo contributo possibile all'economia della nostra regione, rispettandone costantemente il territorio (quindi utilizzando esclusivamente materie prime Dop e bio), le donne e gli uomini che in essa vivono e lavorano (il 60% dei nostri collaboratori è di sesso femminile e la media età tra i nostri dipendenti è inferiore ai 45 anni, in netta controtendenza rispetto all'intero panorama nazionale e non solo meridionale), i gusti tradizionali e genuini (proponendo sempre nuovi prodotti che uniscano la semplicità dell'estratto di liquirizia ad altri accostamenti aromatici tipici della nostra terra come il bergamotto o la melassa di fichi) e l'ambiente in cui operiamo (grazie all'impianto fotovoltaico ed alla caldaia a cippato che utilizza anche la sansa - cioè lo scarto di lavorazione della liquirizia - abbiamo un'autonomia elettrica del 100% e termica del 40%)».

Abbiamo già detto di Antonio Massarotto, presidente e direttore del Consorzio di tutela della liquirizia di Calabria Dop. Ma ovviamente non il solo a guidare questa bella realtà imprenditoriale. «Antonio è colui al quale bisogna riconoscere non solo di aver fatto rinascere praticamente dal nulla un'azienda che rappresenta oggi un fiore all'occhiello per tutta la regione, ma anche l'esistenza della denominazione protetta "Liquirizia di Calabria", concessa dalla Comunità Europea dopo 11 anni di impegno personale del nostro amministratore».

E poi ci sono i figli che hanno preso posto all'interno dell'azienda apportando significative innovazioni. «Ormai da più di 15 anni ci siamo noi figli, Marco ed Annarita, uno ingegnere chimico con specializzazione in agroalimentare ed io con formazione nel campo della comunicazione e del marketing. Marco, direttore tecnico, ha progettato e consentito la messa in opera di innovazioni di processo ed organizzative, che hanno permesso l'ampliarsi dell'azienda fino a raggiungere mercati internazionali oltre che nazionali in maniera puntuale e precisa, con standard qualitativi misurabili e sempre più alti ed hanno permesso altresì di abbattere i costi di produzione così da raggiungere il mercato con prodotti certificati, ma con lo stesso prezzo dei maggiori concorrenti».

E poi c’è Annarita, direttore commerciale, con la quale stiamo scoprendo Nature Med. «Io ho messo a disposizione le mie competenze per affinare i rapporti con i clienti e migliorare la professionalità del servizio, raggiungendo nuovi mercati nonché ideando e proponendo prodotti inediti con pack originali che concedono alla Nature Med di rimanere al passo con i tempi, rivolgendosi a consumatori legati al genuino e consueto gusto della liquirizia così come a clienti giovani e vogliosi di freschezza e novità».

La storia della liquirizia è una storia antica in Calabria. «Nel diciannovesimo secolo si esportava in modo massiccio l'estratto di liquirizia dalla Calabria verso il nord Europa, specialmente nei paesi scandinavi e oltremanica. L'estratto veniva usato non solo come medicamento per i malanni stagionali, l'ulcera gastrica, il fegato e l'intestino, ma anche come aromatizzante per la birra, il tabacco e nel settore tessile come colorante nero. La Nature Med, erede di questo tradizionale legame commerciale coi paesi più freddi, occupa il mercato europeo della liquirizia biologica da leader, con il 65% del proprio fatturato».

Nature Med trasforma la pregiata radice di liquirizia di Calabria Dop e bio. Con alcuni prodotti particolarmente riusciti e graditi agli acquirenti. «Senz'altro uno dei prodotti più amati dai nostri consumatori è rappresentato da "Le Grezze", estratto di radice di liquirizia pura non lucidata con vapore acqueo e per questo ancora marrone, proposta in astucci di metallo e conservata tra foglie di alloro seguendo l'antico metodo di conservazione della liquirizia al fine di preservarlo dall'umidità».

Abbiamo sentito parlare benissimo anche di alcune curiosità di pura liquirizia. «Sì, abbiamo le giovanissime Aromatiche, frutto di un panel test di 50 persone, uomini e donne tra i 18 ed i 70 anni, che rappresentano una chicca che stimola la curiosità dei consumatori: si tratta di estratto puro di liquirizia in forma di Tronchetti, abbinato a 4 accostamenti aromatici innovativi: cannella e melassa di fichi, rosa e mandorla amara, peperoncino ed amarena, eucalipto e menta balsamica. Sono confezionate in innovativi astucci con apertura clip-clap, dal delicatissimo soft touch».

Il motto dell’azienda è da sempre “Radical Respect”. Che non è tanto un claim aziendale, ma un vero e proprio stile di vita. «In questo claim è racchiusa la filosofia che permea capillarmente tutti gli ambiti aziendali: rispetto per il nostro territorio dato dall'utilizzo esclusivo di materia prima calabrese e da agricoltura biologica; rispetto per il consumatore, dimostrato dalle certificazioni di qualità che sempre più lo guidano ad una lettura attenta e consapevole dell'etichetta».

Nature Med si distingue anche per il rispetto per le donne e i giovani. «Assolutamente. Basti guardare il dato dall'impiego del 60% di collaboratrici di sesso femminile; e poi i giovani, avendo un'età media tra i propri dipendenti inferiore ai 45 anni».

Parliamo anche del rispetto per l'ambiente. «Sì, il rispetto è a monte e a valle del ciclo produttivo, dimostrato dall'utilizzo di una caldaia a biomassa e un potente impianto fotovoltaico. Un rispetto radicale, dalla radice intesa come materia prima, fino ad arrivare al consumatore che desideriamo sia sempre più esigente ed attento a ciò che consuma».

Fare impresa in Calabria non è mai agevole, considerato le difficoltà che si incontrano. Ma la famiglia Massarotto è orgogliosa di quanto fatto finora. E pensa anche al futuro. «L'impegno necessario per portare avanti un'attività come la nostra, su un territorio che non dà certo una mano dal punto di vista logistico, così come da quello dei servizi offerti, della burocrazia e altri, è ripagato dai corposi risultati che specialmente negli ultimi anni si rendono sempre più evidenti e tangibili».

Sono importanti i progressi nella ricerca scientifica ottenuti grazie ai progetti di ricerca. «Progetti portati avanti in collaborazione con diverse università come la Mediterranea di Reggio Calabria, l'Unical e l'Università di Salerno, che hanno indicato la strada per lo sviluppo di nuovi prodotti di carattere salutistico e fitoterapico. Nuovi settori hanno bisogno sempre più della filosofia di condotta da noi abbracciata da tempo».