Fermate il mondo: Paris Hilton è incinta. È finito tutto, maledetta pandemia! Cos’altro potrà accadere all’universo se non riaprono subito le discoteche? A furia di coprifuoco finiremo tutte maritate. Ci accoppieremo col vicino di casa e addio toyboy, estorsori e vida loca. Diventeremo monogame, vegane, astemie, salutiste, puritane, vittime di cat fishing. Gli stiletti andranno fuori produzione, la vodka sarà sostituita da kombucha e, qualora il Covid resistesse, sarà di certo debellato il papilloma: nessuno farà più sesso casuale. Gli accoppiamenti saranno coniugali e programmati assieme al nostro cointestatario di Netflix. Che incubo! Un altro anno senza feste e le socialite inizieranno raccolte coupon per partecipare a Pazzi per la spesa. Le più audaci si iscriveranno a siti d’incontri internazionali per anime gemelle in cerca di green pass (non no vax, richiedenti permesso di soggiorno!).

La vera sperimentazione di massa è la conversione delle festaiole in fidanzate. Delle party animals in animali addomesticati. Delle mine vanganti in igieniste accoppiate. Che ansia! L’orologio si è fermato per due anni e noi siamo invecchiate di duecento. È finito il sogno, addio leggerezza, addio carboidrati processati e adios Ibiza. Paris s’è promessa e il nostro baby fidanzato ha i capelli grigi, la panza e dieci anni di contributi pagati. Non beve, non si fa più canne e parla di bricolage e pentole per induzione. Il suo pusher ha avuto un maschietto compagno d’asilo del figlio della techno girl che di illegale adesso ha solo i copriwater ricamati. Il barista bono quasi minorenne è adesso il responsabile di una flotta delivery e per contribuire al ripopolamento mondiale ha sfornato il secondo! Il vocalist è tornato al paese da mammà e fa l’aiuto cuoco. L’Apocalisse, insomma, in men d’uno sciottino.

Ci siamo fatti distrarre dalla pestilenza e nel mentre Atlantide s’inabissava ingoiandosi leggerezza, gioventù, djs, albe, swarovski, choker, sextapes, i Duemila, le party girls e noi. Cos’altro potrebbe succedere dopo Paris formato famiglia? Oddio, se Kim si mette con un bianco, io mi chiudo in convento!