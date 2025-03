La Schlein, nel timore che Peppe Conte possa scavalcarla a sinistra, trafugandole la guida dello schieramento antiGiorgia, ha pensato astutamente di far ricorso ad alleanze ampie con gruppi antagonisti e di provata fede antigrillina.

Eccoli, nell'ordine.

I Santo California, quelli di Nocera Inferiore - per intenderci. Da non confondersi con eventuali beati da Los Angeles ( in odore di trumpismo ). Nemici giurati di Adam Smith, di Wall Street, dell’Ocse e di The Royal Bank, ripudiano la mistica del libero mercato discografico, dal quale erano scomparsi già sul finire del novecento. Il loro manifesto ideologico "Tornerai, tornerò" rassicura i non salariati minimi e, volendo, persino i piccoli produttori di latte vaccino della provincia di Ascoli Piceno.

Sfera Ebbasta e i bastevoli.

Uno con un nome così perentorio rappresenta una vera e propria garanzia. Uno stop definitivo alle mire espansionistiche di Rocco Casalino oltre i confini di Martina Franca e della Cisgiordania. Inoltre, risulta essere un potente deterrente contro le lamentele di sfigati cri-ceti medi, al cappio di bollette pompate da botulino energetico. Del resto, il cazzuto rapper se la cava alla grande anche senza il reddito di franceschinanza (nel senso di Dario) e non è un peso morto. Lo va dicendo in giro : "La mia tipa è in intimo Versace. Ho il cash in tasca e lo zio Tommy che mi scorta".

Mahmood e Blanco.

Perfidi ambasciatori di Elly alla volta di Conte. “Lo vedi, sono qui su una bici di diamanti". Tradotto: "Ci avevi creduto? Accontentati di De Raho, che di fatto è un Brivido da trip questurino per sottotenenti della Guardia di Finanza”.

Jova Beach e l'Orchestra Casadei.

Come dire "più chiaro di così non c'era, i love you baby”. Il gruppo, oltremodo antagonista, consola quanti, non potendo permettersi Cannes, fanno il bagno a Cesenatico al grido di battaglia "l'ombelico del nonno"(cit.), stante il bassissimo fondale del mare di Romagna. Anche per oggi non si annega. Ottimisti, divertenti e di sinistra. Vivi. L'esatto contrario della "via cipressica al socialismo" di Francesco Boccia.

Tananai con le Kessler.

Lui è l'antiConte per antonomasia. Una sorta di ventriloquo di Schlein "quell'altro non mi è mi è mai piaciuto”. L'ideale per riscrivere la genesi di un'antipatia senza rimedio e per scoraggiare soverchie illusioni anche in Fratoianni, laddove si profilasse la possibilità di un benché minimo “sesso occasionale” con il Nazareno. Robetta da campeggio stretto. Nonostante le Kessler e il dadaumpa da Grosse Koalition.

I Collage.

Creature a multipezze di lana, acrilico, cartongesso e mistolino. Non di particolari simpatie grilline. E, ciò che conta, feroci oppositori di Nicola Di Bari. Perfetti, insomma, per fare ammuina. Se non fosse che con "due ragazzi nel sole", proprio lì, dentro la palla di fuoco, sei bruciato ancor prima di aderire.

Di Martino e Colapesce.

Il duo, leggero e leggerissimo, potrebbe disinnescare rivendicazioni e malcontenti di ristoratori, precari, parrucchieri, ferrotranvieri, portinai, venditori ambulanti e pizzicagnoli al ritmo assertivo di "metti un po' di musica perché ho voglia di niente". Quando si dice: la collettivizzazione dell’uso di oppiacei.

Renato e i profeti.

"L'ho guardata ma c'era del buio: mi sembrava più bella che mai”. Il riferimento a Ursula von der Leyen è chiarissimo. Si potrebbe di contro obiettare: che minchia hai visto se era scuro? Faraone di Italia Viva? Ad ogni modo, il tastierista, automunito-militesente e destinatario di assegno Inps, non funziona per eccesso di curriculum. Faceva il geometra.

Gli Alunni del sole.

Partenopei con il jobs act in scadenza. Questi ultimi, però, destano sospetti, in quanto renziani che non garantiscono tutele crescenti al culto pluribaciato di Annalisa. Non si sa mai: potrebbero cambiare idea e virare sul classico e basico Giorgetti. Per fortuna, il Sisde non ha rilevato, a loro carico, alcuna devozione per San Pio da Pietrelcina. Affidabilissimi detrattori della catechesi contiana( nel senso di Giuseppi).

Achille Lauro.

“Se non mi ami, muoio giovane”. Giusto per scongiurare la possibilità che l’elettorato di sinistra si scordi di Elly, decretando anzitempo la fine della sua leadership.

Non si esclude, infine, il ricorso ai Dirotta su Cuba. Hai detto niente! Biagio Antonacci e Scialpi, di lotta e di Puglia come l’avvocato Conte, contattati da Matteo Orfini, si sono dati alla macchia.