Già tra lunedì e martedì potrebbe andare in porto l'obiettivo di realizzare un pronto soccorso pediatrico nell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Al progetto sta lavorando da mesi un gruppo di lavoro con in testa la responsabile dell'osservazione breve intensiva pediatrica, Stefania Zampogna. La redazione del piano che dovrebbe portare nel giro di poche settimane all'avvio del nuovo servizio d'emergenza dedicato ai bambini è stato completato pochi giorni fa e già martedì potrebbe ottenere l'autorizzazione dai vertici aziendali a cui il progetto sarà consegnato a breve per le ultime valutazioni.

Ogni dettaglio è stato studiato fin nei minimi particolari a partire dall'individuazione degli spazi dove poter allocare e svolgere le attività fino al reperimento delle unità lavorative da dedicare al servizio. Il pronto soccorso pediatrico beneficierà infatti degli ultimi interventi ampliativi da realizzare all'interno del reparto di prima emergenza dell'ospedale Pugliese dove saranno creati nuovi locali in cui realizzare l'osservazione breve intensiva (obi). E' proprio qui che potrebbe trovare posto la corsia preferenziale dedicata ai bambini. Una soluzione inizialmente a costo zero è stata escogitata anche per reperire il personale che dovrà svolgere i turni. Sarà impiegato un gruppo di infermieri pediatrici rimasti tagliati fuori dal concorso di recente bandito dall'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio ma che potrebbe a questo punto essere utilizzato con profitto e inizialmente in forma volontaristica per attivare il nuovo servizio.

Luana Costa