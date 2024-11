VIDEO | Dotata di quattro posti letto è ospitata nei locali del Dipartimento Materno-Infantile dell'ospedale dell'Annunziata. Decisiva la sinergia con il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Antonio Marziale

L’apertura nell’Annunziata di Cosenza della Terapia Intensiva Pediatrica è il frutto di una feconda sinergia attuata tra l’Azienda Ospedaliera, diretta da Achille Gentile, il commissario ad acta Massimo Scura ed il garante per l’infanzia e l’adolescenza Antonio Marziale che nel 2016 lanciò un appello alle istituzioni sanitarie per dotare anche la Calabria di questo presidio fondamentale e salvavita.

Quattro nel complesso i posti previsti

Due i posti già disponibili, altri due sono in fase di attivazione. Trecentomila euro l’investimento per l’acquisto di attrezzature all’avanguardia. Il reparto è collocato all’interno del Dipartimento Materno-Infantile guidato da Gianfranco Scarpelli. Gli spazi erano stati previsti fin dalla ristrutturazione, risalente all’inizio degli anni duemila, dall’allora primario, il compianto Carlo Corchia, che chiuse poi la sua carriera alla neonatologia del Bambin Gesù.

Il Garante sosterrà i costi di formazione

L’ufficio del Garante inoltre, sosterrà i costi per la formazione del personale. La novità è stata presentata alla stampa in coincidenza con la Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nel corso di una iniziativa ospitata nella biblioteca dell'ospedale. Abbiamo intervistato Rodolfo Gualtieri, al quale responsabile della gestione della Terapia Intensiva Pediatrica