All’Ariha Hotel si è discusso di medicina di genere e non solo. Attenzione puntata soprattutto sulla prevenzione, specie nelle donne

La salute intesa come prevenzione è un concetto che, purtroppo, la maggior parte della gente tende ad ignorare. Lo rilevano anche i sondaggi: dell’efficienza fisica la maggioranza delle persone si preoccupa soltanto al manifestarsi di qualche disturbo. Eppure, sottoporsi a un check-up, controllarsi regolarmente almeno una volta all’anno è senza dubbio estremamente importante, poiché rappresenta il sistema migliore per vivere meglio e più a lungo. Anche di questo si è discusso durante la prima edizione del forum regionale Salute e medicina di genere.



Nei locali dell’Aria Hotel di Rende ospiti illustri hanno evidenziato diversi aspetti della medicina. Due le parole chiave dell’evento: salute e genere. La prima indica la necessità di strategie comuni tra i diversi Paesi orientate non solo alla cura ma, soprattutto, alla prevenzione e alla promozione del benessere; in coerenza con tale prospettiva, i temi hanno spaziato dalla medicina di genere alla senologia per poi trattare anche la gravidanza ed il post partum. Ulteriore aspetto trattato, quello della maggiore necessità di una “medicina di genere”.



Questo non solo nel rispetto delle peculiarità biologiche di uomini e donne, ma anche nella valorizzazione delle differenze che li contraddistinguono. Gremita la sala durante i lavori del convegno organizzato da Antenne Regionali Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere in collaborazione con IGreco ospedali riuniti di Cosenza.